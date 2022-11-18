ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını 'Dikkatli olun' diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açık kaynak raporlarına dayanarak yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağı iddia edilirken, ABD vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayımlanan açıklamada dikkatleri bir anda bölgeye çevirdi. Başkonsolosluğun açıklamasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir operasyon başlatacağı iddia edildi.

SURİYE'NİN KUZEYİ VE KUZEY IRAK'TA OLASI HAREKAT İDDİASI

ABD vatandaşlarının sınır bölgeleri ve kalabalıklardan uzak durmaları istenirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir kaynaklı iddiaları raporladı. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti."

"DÜŞÜK BİR PROFİL TUTUN"

Uyarıda ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar şu şekilde sıralandı:

"'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin'."