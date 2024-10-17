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ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: Kamala Harris genelde, Trump kritik eyaletlerde önde

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ABD'nin 60. Başkanlık Seçimlerinde Trump ve Harris arasındaki yarış kızışıyor. Harris ülke genelinde önde görünse de, 'Seçiciler Kurulu' sistemi nedeniyle kritik eyaletler belirleyici olacak. Son anketler, bu eyaletlerde Trump'ın küçük bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle Michigan'da Harris'in uzun süredir koruduğu liderliği Trump'a kaptırması dikkat çekiyor. Seçim sonucunu bu eyaletlerdeki oy dağılımı belirleyecek.

ABD'nin 60. Başkanlık Seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasındaki rekabet giderek kızışıyor. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için yapılan anketler, ülke genelinde ilginç bir tablo ortaya koyuyor. "Real Clear Politics (RCP)" platformunun derlediği verilere göre, Harris ülke çapında %49,2 ile Trump'ın %47,5'lik desteğinin önünde görünüyor. Ancak ABD'nin kendine özgü seçim sistemi nedeniyle, ülke genelindeki bu sonuçlar yanıltıcı olabilir.

ABD'de başkanı belirleyen "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) sistemi, seçimin kaderini "salıncak eyaletler" olarak bilinen 7 kritik eyalette belirliyor. Bu eyaletlerdeki son anketler, Trump'ın küçük de olsa bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Trump; Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan ve Kuzey Carolina'da Harris'in önünde yer alırken, Harris sadece Wisconsin'de önde görünüyor. Özellikle Michigan'daki durum dikkat çekici; Harris'in uzun süre önde olduğu bu eyalette son bir haftada Trump öne geçmiş durumda.

Seçime kadar geçecek sürede bu tablonun değişip değişmeyeceği merak konusu. Harris'in özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasında desteğini artırdığı gözlemleniyor. Ancak kritik eyaletlerdeki dar marjlı Trump üstünlüğü, seçim sonucunu belirlemede daha etkili olabilir. Sonuç olarak, ülke genelinde Harris'in önde görünmesine rağmen, ABD seçim sisteminin özellikleri nedeniyle Trump'ın kritik eyaletlerdeki avantajı, seçimin kaderini belirleyebilecek en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: Kamala Harris genelde, Trump kritik eyaletlerde önde

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: Kamala Harris genelde, Trump kritik eyaletlerde önde
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kamala Harris Donald Trump Michigan Politika Dünya

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