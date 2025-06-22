ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
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ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu." dedi. İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, " İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu." dedi. İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti.

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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıcetins1971:

orrspç uuu

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Haber Yorumlarıpgmpghk4tp:

İran a bişey olmaz barış yok bence Allah’ın izniyle İsrail ABD çöker tam güç ileri inşallah

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

Bir b.k olduğu yok 300 metre alltaki tesisi 60 metrede yok ettiğini iddia edip sonrada nükleer müzakere diyorsan demekki ortada hala bişey var

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Haber YorumlarıSabri Sefünc:

hangi bombayı almışlar yalan habere bak babayı aldılar sadece manipülasyon yapıyorlar

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Kendi yapıyor kendi övüyor hafif kadın çocukları

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