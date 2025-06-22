ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, " İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu." dedi. İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti.

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