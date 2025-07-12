ABD Başkanı Trump, 'Uyarılar geç geldi' sorusuna sert tepki gösterdi

Donald Trump, Teksas'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret etti. Trump, basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya sert tepki gösterdi. CBS News Texas muhabirinin, "Uyarılar zamanında yapılmadı diyen ve yakınlarını kaybeden ailelere ne söylemek istersiniz?" sorusuna Trump şu cevabı verdi, "Açık konuşmak gerekirse, böyle bir soruyu ancak kötü bir insan sorar. Kim olduğunu bilmiyorum ama çok kötü bir insansın. Bu yaşananlar tam bir kahramanlık örneğiydi."

121 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

Trump'ın ziyareti, sel felaketinden bir hafta sonra gerçekleşti. Aşırı yağışlar, Guadalupe Nehri'nin sadece bir saat içinde 26 feet (yaklaşık 8 metre) yükselmesine neden oldu. Özellikle Camp Mystic adlı Hristiyan yaz kampında bulunan çok sayıda çocuğun da aralarında olduğu en az 121 kişi hayatını kaybetti. 170'ten fazla kişi hâlâ kayıp. Eyalet, federal ve yerel ekiplerden oluşan 2.100'den fazla personel, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.