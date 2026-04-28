ABD Başkanı Trump, ulusal güvenlik ekibini topladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin son durumu değerlendirdi. Leavitt, dün Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplayarak İran'la ilgili güncel durumu ele aldığını ancak toplantıda konuşulanlar konusunda Trump'tan önce bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Sözcü Leavitt, İran'ın 'Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım' şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, "Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu ve Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kaydeden Leavitt, bu konudaki değerlendirmeyi Trump'ın yapabileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı