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ABD Başkanı Trump'tan 'Zelenskiy'in gitmesini istiyor musunuz?' sorusuna yanıt

ABD Başkanı Trump'tan 'Zelenskiy'in gitmesini istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump, 'Zelenskiy'in gitmesini istiyor musunuz?' sorusuna "Barış yapacak herhangi birini istiyorum" ifadeleri ile yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu. Tartışmanın ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Zelenskiy, tartışma esnasında kendisine 'teşekkür etmedin' suçlaması yöneltilmesine atıfta bulunarak, Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim" açıklamasında bulundu.

"ZELENSKİY'İN GİTMESİNİ İSTİYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk Washington Muhabiri Yunus Paksoy'un sorusunu yanıtladı. Donad Trump, Paksoy'un "Zelenski'nin gitmesini istiyor musunuz?" soruna "Barış yapacak herhangi birini istiyorum" diye yanıt verdi.

Trump ayrıca "Zelenski savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski bizimle anlaşma imzalayıp daha sonra savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski'nin elinde koz yok, savaşı durdurmalı" ifadesini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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