Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor

İsrail ordusu gece yarısı İran'a 200 savaş uçağıyla büyük bir saldırı düzenledi. Gerçekleştirilen 300 saldırıda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürülürken İsrail saldırılarına her dakika bir yenisini eklemeye devam ediyor.

"İRAN'A BİR ANLAŞMA YAPMASI İÇİN DEFALARCA ŞANS VERDİM"

İsrail son olarak Tebriz'i vururken ABD Başkanı Donald Trump ise yeni bir açıklama da bulundu. Trump, Truth Social'dan şunları paylaştı: "İran'a bir anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara, en güçlü ifadelerle, 'sadece yapın' dedim, ama ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, ne kadar yaklaşsalar da, bunu başaramadılar. Onlara, bildiklerinden, beklediklerinden ya da kendilerine söylenenlerden çok daha kötü olacağını söyledim;

"CESURCA KONUŞAN İRANLI ŞAHİNLERİN BÜYÜK KISMI ÖLDÜ"

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanlarını, AÇIK ARA farkla, üretir dedim ve İsrail'in bunlardan çok fazla miktarda sahip olduğunu, daha da fazlasının yolda olduğunu söyledim ve bunları nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar. -Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu, ama neyin olmak üzere olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler sadece daha da kötüye gidecek!

"İRAN BİR AN ÖNCE ANLAŞMA YAPMALI"

Zaten büyük bir can ve mal kaybı yaşandı ama hala ki sıradaki planlı saldırılar çok daha vahşi olacak, sona erdirmenin zamanı var. İran, elinde hiçbir şey kalmadan önce, bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm olmasın, artık yıkım olmasın, çok geç olmadan yapın. Hepinize Tanrı'nın selamı olsun!"

TRUMP: İSRAİL'İN SALDIRISINI ÖNCEDEN BİLİYORDUM

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırısının ardından da dikkat çeken ifadeler kullandı. "İsrail'in saldırısını önceden biliyordum" diyen Trump, saldırıya rağmen İran'la nükleer görüşmelerin aksamadan devam etmesi gerektiğini söyledi.

"GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ"

Saldırıya ABD'nin dahil olmadığını savunan Donald Trump, "İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" dedi. İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.