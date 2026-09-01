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Trump'tan İran'a Sert Mesaj: 'Onları Sert Vuracağız'

Trump'tan İran'a Sert Mesaj: 'Onları Sert Vuracağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD güçlerini hedef alan saldırılarının ardından Tahran'a karşılık verileceğini söyledi ve"Onları sert vuracağız" dedi.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın dün Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD güçlerini hedef alan saldırılarının ardından Tahran'a karşılık verileceğini söyledi ve "Onları sert vuracağız" dedi.

Trump, ABD merkezli Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına misilleme yapılacağını "Onları sert vuracağız. Bir karşılık olacak" ifadeleriyle belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin yaklaşık bir ay aradan sonra İran'a yeniden saldırısına karşılık dün Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu Kral Hüseyin ve El-Ezrak hava üslerini balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. IRGC ayrıca BAE'deki bir hava üssünde bulunan ABD askeri personelini hedef aldığını bildirdi.

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren sekiz füzenin herhangi bir hasara yol açmadan etkisiz hale getirildiğini açıklamış, BAE de İran tarafından fırlatılan bir İHA'nın ülkenin karasuları üzerinde önlendiğini ifade etmişti.

İran'ın saldırılarının öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'na saldırı düzenmişti. CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD güçlerinin adada iki roketatarı vurduğunu, IRGC birliklerinin Hürmüz Boğazı'na roket fırlatmaya ve deniz mayınları yerleştirmeye hazırlandığının tespit edildiğini öne sürdü. İran devlet medyasına göre ABD saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA
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