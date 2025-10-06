ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu yapmana ihtiyacım var

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Planı büyük ölçüde yürürlüğe girmek üzere. Taraflar müzakere aşamasına geçerken, İsrail ordusu operasyonlarını askıya aldı ve Hamas rehineler için ek süre talep etti. Bugün Mısır'da planın detaylarının ele alınacağı kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: BUNU YAPMANA İHTİYACIM VAR

Gözler yapılacak görüşmeye çevrilmişken önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin detayları da gün yüzüne çıktı. Hamas'ın planı reddedeceği yönünde çıkan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Trump'ın ortak dostluklarına binaen bu konuya tekrar ihtimam göstermesini istirham ettiği ve "Ben senin için çok şey yaptım. Şimdi senin bunu yapmana ihtiyacım var" dediği söyleniyor.

GÖRÜŞME SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki görüşmeden yaklaşık 6-7 saat sonra Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas, beklenenin aksine Trump'ın Gazze Planı'nı reddetmedi, aksine süreci destekleyerek müzakere masasında kalma kararı aldı. Böylece diplomatik bir manevrayla hem Trump'ı yanına çekmeyi başardı hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun planını bozdu. Trump'ın, daha önce "terör örgütü" olarak tanımladığı Hamas'ın açıklamasını kendi hesabından paylaşması da dikkat çekti. Uzmanlara göre Hamas, bu hamlesiyle Ortadoğu diplomasisinde "oyun dışı kalan taraf" olmaktan çıkarak masadaki aktörlerden biri haline geldi.

NETANYAHU AÇIKLANDIĞI GÜN KABUL ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı Gazze Planı için taraflar olumlu bir yola girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planı açıklandığı gün kabul etmişti. Planın taraflar arasında müzakere edilebilir bulunmasının ardından, Hamas'ın esir aldığı İsraillileri serbest bırakmasına öncelik verilecek. İsrail ordusu da planın uygulanması aşamasına geçmiş görünüyor ve operasyonlarını askıya aldı. Hamas'ın Gazze Planı'nı müzakereye hazır olduğunu açıklamasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF)Gazze'deki operasyonlarını durdurmaya hazırlanıyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Bu plan aslında yeni değil fakat süreç bu kez hızlı gelişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD'li iş insanı Bishara Bahbah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınına 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hamas'a tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin yeni ABD teklifini sunduğunu iddia etmiş, Hamas'ın bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü. Şu an bu plan yine önce rehinelerin serbest bırakılması üzerine kurulu. Hamas, Trump'ın planı kendisine yeniden iletildiğinde, bazı çekincelerini dile getirdi. Bu çekinceler, planda yer alan aşamaların belirli bir takvime bağlanması, Gazze'deki İsrail'in ordusunun tamamen çekilmesi ve Gazze üzerinde ABD-İsrail vesayeti kurulmamasından oluşuyordu. ABD Başkanı Donald Trump, ilk açıklamasında Hamas'a 3 veya 4 gün süre verdi. Hamas, bu sürede planı gözden geçinmeye çalıştı ve Katar'da birçok ülkenin yetkilisi sürece dahil oldu.