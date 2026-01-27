Haberler

ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Güncelleme:
Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/SDG ile iş birliğini bitiren ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu. Görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Trump'ın Şara için, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 'çok iyi' bir görüşme yaptığını açıkladı.
  • Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurdu.
  • YPG'nin Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede YPG/SDG ile iş birliğini bitiren ABD Başkanı Donald Trump'tan terör örgütüne açık mesaj niteliğinde bir açıklama geldi.

"SURİYE'NİN ÇOK SAYGIN CUMHURBAŞKANI İLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi. Trump'ın, Şara için "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanması ise dikkati çekti. ABD Başkanı, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." diye konuştu.

DEAŞ'A KARŞI MÜCADELEDE İBREYİ ŞAM'A ÇEVİRMİŞTİ

21 Ocak Çarşamba günü, ikinci başkanlık döneminin 1. yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Kürtlere yeterince destek sağladıklarını belirtmişti.

Terör örgütü YPG/SDG'ye de değinen Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

Ayrıca, "Çok sıkı çalışıyor" dediği Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya DEAŞ'a karşı mücadelede güvendiğini de belirten Trump, "Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE'DE ATEŞKES

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu. Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti. Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda dün bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

