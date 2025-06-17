ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol sağladık

ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol sağladık
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İran'a saldırıların yavaşlamayacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklama yaptı. Trump, "İran hava sahasında tam kontrol sağladık. Hava hakimiyetine sahibiz. Kimse bizden iyisini yapamaz." dedi. Trump'ın sözleri, "ABD, İran'a müdahale mi edecek?" endişesini akıllara getirdi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar alevlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran hava sahasında tam kontrole sahip olduklarını söyledi.

TRUMP: İRAN'DA HAVA HAKİMİYETİNE SAHİBİZ

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık İran semaları üzerinde tam ve eksiksiz kontrolümüz var. Hava hakimiyetine sahibiz. Kimse bizden iyisini yapamaz.

"İRAN'IN HAVA SİSTEMLERİ ABD TEÇHİZATLARIYLA KIYASLANAMAZ"

İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı. Ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz."

"İRAN'A SALDIRILAR YAVAŞLAMAYACAK"

Öte yandan Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İran'a yönelik saldırıların süreceğini vurgulayan Trump, "İran'a saldırılar yavaşlamayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda endişeleri daha da artırdı.

"İRAN'IN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUM"

"Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.

"MÜZAKERE HAVASINDA DEĞİLİM"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "çok yakın" olduğunu kaydeden Trump, "İran ile müzakere havasında olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, İran'ı ABD askerlerine zarar vermemesi konusunda uyararak, "Halkımıza bir şey yaparlarsa çok sert bir şekilde üzerine gideceğiz" dedi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu sarı DOMUZZZZ

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Trump domuza benziyorsun epey hemde :)

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Haber Yorumlarımustafa kalaycı:

tabi tabi sizden iyi kimse kan dökemez

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Haber Yorumlarıademsakarr:

sen ne oe bir adamsın bi bitmediniz itraillre birlikte

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Haber YorumlarıMuzaffer GÜNAYDI:

Sarı çıyan. Dünyanın başına en büyük belasın.

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