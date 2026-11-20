ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri adım konusunda karar vermek için acele etmediğini ve sonraki adımlarını belirlemek üzere yeni yılı bekleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından ABD'ye dönerken başkanlık uçağı Air Force One'da ABD basınına verdiği kısa telefon röportajında İran'a yönelik olası askeri adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'a karşı yeni bir askeri eylem konusunda karar vermek için acele etmediğini ve sonraki adımlarını belirlemek amacıyla yeni yılı bekleyeceğini ifade eden Trump, "İran konusunda herhangi bir karar vermek için acele etmiyorum. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.

ABD basınında konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat yetkililerinden; şüpheli nükleer tesisler, altyapı ve İranlı liderlere yönelik olası saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli askeri senaryolara İran'ın nasıl karşılık verebileceğini değerlendirmelerini istediği aktarıldı. Önceki gün basına yansıyan haberlerde ise Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik büyük çaplı yeni bir saldırı dalgasının 'oldukça düşük bir ihtimal' olduğunu söylemesine rağmen İsrail ile ortak bir saldırı seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Trump'ın her an fikrini değiştirebileceği ve yakın bir saldırı planlıyor olsa dahi bunu önceden belli etmeyeceği kaydedildi. Trump'ın bu son açıklamalarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda kesin sonuç alıcı bir bombardıman harekatı başlatması yönünde kendisine yaptığı yoğun baskıların gölgesinde geldiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı