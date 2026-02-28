ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak operasyonuyla ilgili ABD Başkanı Trump'ttan ilk açıklama geldi. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyleyen Trump, "İran'a büyük operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonun başladığını resmen duyurdu.
"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.