İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında " Gazze'yi devralacağız" tehdidi savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çıkışı kamuoyunda infiale neden olmuştu.

GERİ ADIM ATMIYOR

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkenin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın ise konuyla ilgili geri adım atmaya pek niyeti yok gibi.

"ABD İNŞA ÇALIŞMALARINI DİKKATLİCE YAPACAK"

Bugün Gazze'ye çökme planının detaylarını açıklayan Trump "İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER DAHA GÜVENLİ BİR YERE YERLEŞTİRİLECEK"

Trump açıklamasının devamında, Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kaydederken Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin de daha güvenli bir yere yerleştirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Trump'ın Gazze'ye çökme planına Türkiye adına ilk tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Bakan Fidan, Trump'ın planı için "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi zaten bu nedenden başladı. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz" demişti.