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Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

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Beyaz Saray'da yaptığı "Gazze'yi devralacağız" açıklamasıyla infial yaratan ABD Başkanı Donald Trump ısrarından vazgeçmiyor. Trump bugün yaptığı açıklamada "İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında " Gazze'yi devralacağız" tehdidi savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çıkışı kamuoyunda infiale neden olmuştu.

GERİ ADIM ATMIYOR

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkenin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın ise konuyla ilgili geri adım atmaya pek niyeti yok gibi.

"ABD İNŞA ÇALIŞMALARINI DİKKATLİCE YAPACAK"

Bugün Gazze'ye çökme planının detaylarını açıklayan Trump "İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER DAHA GÜVENLİ BİR YERE YERLEŞTİRİLECEK"

Trump açıklamasının devamında, Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kaydederken Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin de daha güvenli bir yere yerleştirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Trump'ın Gazze'ye çökme planına Türkiye adına ilk tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti. Bakan Fidan, Trump'ın planı için "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi zaten bu nedenden başladı. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz" demişti.

Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

sen kimsin onun bunun evladı

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

sari domuz cek elini gazzeden

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Ul.an herkes kendini birşeylerin sahibi sanıyor. sarı civcive bak sen ya. tövbe estağfurullah

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Haber YorumlarıCece Cece:

dünya lideri reis halleder sıkmayın canınızı ak troller

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Emlakçı kafasıyla abd yi yönetmeye çalışıyor. Gerçek dünya öyle çalışmıyor sarı kafa

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Gazze sanki babasının mülkü. Sizin girdiğiniz yerde hiç bir şekilde iyileşme görülmemiştir. Orayı imar için değil sömürü için istediğinizi herkes bilir.

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

akp giderse gazze giderdi öyle dendi

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Haber YorumlarımOTOnomi null:

İsraile boyun eğmeyen abisi Amerika ya mı boyun eğecek.. Trump işleri düzeltir dedik daha da b. ka sardı..

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bu adam daki özgüven neye kime dayanıyor

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Haber YorumlarıVEFA:

Küfür silah olsa, valla herhalde dünyanın en güçlüsü ve lideri olurduk! Sallayın gitsin, hiçbir şey olmasa da dibiniz soğur!!

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