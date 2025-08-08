Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Beyaz Saray'da Ağırladı
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da kabul ederek iki ülke ilişkileri ve bölgesel iş birliği üzerindeki görüşmelerine odaklandı. Bu buluşma, Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin detayları ve iki liderin müzakerelerdeki öncelikleri kamuoyuna yansıyacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya