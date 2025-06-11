ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
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ABD Başkanı Donald Trump, vergi kesintisi tasarısı nedeniyle sert tartışma yaşadığı Elon Musk'ın, "Pişmanım. Çok ileri gittim." açıklamasına yanıt verdi. Trump, " Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapmasını çok hoş buluyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kesintisi tasarısı nedeniyle sert tartışma yaşadığı Elon Musk'ın, "Pişmanım. Çok ileri gittim." açıklamasına yanıt verdi. Trump, " Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapmasını çok hoş buluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOlay deneme:

derin amariga bu adam kod adı sarı

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