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Bodrum'da gence çarpmamak için manevra yapan sürücü, kazayı önledi ama tokat attı

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Bodrum'da gence çarpmamak için manevra yapan sürücü, kazayı önledi ama tokat attı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuterle kontrolsüz şekilde caddeye çıkan gence çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsü, kazayı önlemesine rağmen gence tokat attı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü sakinleştirdi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuterle aniden caddeye çıkan gence çarpmamak için son anda manevra yapan kamyonet sürücüsü, kazayı önlemesine rağmen öfkesine hakim olamadı. Aracından inen sürücü, gence tokat attı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta skuterle yokuş aşağı ilerleyen genç, duramayarak kontrolsüz şekilde İnönü Caddesi'ne çıktı. O sırada caddede seyreden kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, gence çarpmamak için son anda manevra yaptı.

Kazanın eşiğinden dönülmesinin ardından kamyonetini durduran sürücü, aracından inerek gencin yanına gitti ve tokat attı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücüyü sakinleştirdi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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