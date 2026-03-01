Haberler

ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü

ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'le ilgili yeni açıklama yaptı. Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü söyledi.
  • Trump, Hamaney'i 'tarihin en kötü insanlarından biri' olarak nitelendirdi.
  • İsrail, Hamaney'in öldürüldüğünü iddia ederken İran bu iddiayı yalanladı.

Ölüp ölmediği merak konusu olan İran dini lideri Hamaney'le ilgili açıklama yapan Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda en merak edilen isim İran dini lideri Ali Hamaney oldu. İsrail Hamaney'in öldürüldüğünü iddia ederken İran bunu yalanladı.

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise bir açıklama daha geldi. Trump, Hamaney'in öldüğünü söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm Büyük Amerikalılar ve Dünyanın birçok Ülkesinden insanlar için bir Adalettir. İstihbaratımızdan ve Son Derece Gelişmiş Takip Sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

"BİZDEN DOKUNULMAZLIK BEKLİYORLAR"

Bu, İran halkının ülkelerini geri almaları için tek ve en büyük şanstır. Birçok Devrim Muhafızı (DMO), Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Kuvvetlerinin artık savaşmak istemediğini ve bizden Dokunulmazlık beklediğini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi: "Şimdi Dokunulmazlık alabilirler, sonra sadece Ölüm alırlar!" Umuyoruz ki DMO ve Polis, İranlı Yurtseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve Ülkeyi hak ettiği Büyük seviyeye geri getirmek için bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

"ÜLKE BİR GÜN İÇİNDE YERLE BİR EDİLDİ"

Bu süreç yakında başlamalıdır; çünkü sadece Hamaney'in ölümüyle değil, Ülke sadece bir gün içinde çok büyük ölçüde tahrip edilmiş, hatta yerle bir edilmiştir. Bununla birlikte, ağır ve nokta atışı bombardımanlar hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada barış hedefimize ulaşmak için gerekli olduğu sürece kesintisiz devam edecektir! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

Binlerce kişi akın etti! Hepsinin dilinde aynı slogan var
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıfurkankenan1919:

gecenin güzel haberi geldi

Haber YorumlarıFatih Sarı:

O. E sana ne girdi

Haber YorumlarıAhmedow Massacre:

şeyhler ölmez İran bölünmez

Haber YorumlarıVEFA:

Sen öyle san baksana öttürüyorlar görmüyor musun gözleri var görmezler kulakları var duymazlar

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Niyazi..

Haber Yorumlarıcoskuncuneydi737:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Haber YorumlarıErol Birol :

Iran bütün İslam alemi tarafından yalnız bırakıldı.

Haber YorumlarıVEFA:

önce post sonra iman!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

