ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya destek verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Büyük Halkına' başlığıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiğini belirtti. Netanyahu'nun 'büyük bir savaşçı' ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin 'büyük barış ortağı' olduğunu öne süren Trump, İran'ın hem askeri hem de mali yönden sistematik olarak yok edildiğini savundu. Trump, "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz. İsrail, Netanyahu'dan başka bir lider seçerse, buna niyetim olmasa da ABD bu işi kendisi yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun güçlü muhalefete rağmen dayandığını, başarılı olduğunu ve daha da güçlendiğini kaydeden Trump, "ABD'nin İsrail'den talep ettiği ortaklık türü budur. Bu mektup, İsrail Başbakanlığı için yeniden aday olan Bibi Netanyahu'ya olan tam ve kayıtsız şartsız desteğimin bir ifadesidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı