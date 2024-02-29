ABD Başkanı Biden, rutin sağlık kontrolünden geçti

ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti.

Biden, hastane dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirtti.

Doktorlar, geçen yıl yapılan muayenede 81 yaşındaki Biden'ın sağlıklı ve "göreve uygun" olduğunu belirtmişti.