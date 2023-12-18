ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan olay! Hızla gelen araç Gizli Servis konvoyuna daldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu. Korumalar anında olaya müdahale ederken aracın sürücüsü güvenlik güçlerine direnmedi. Durumun kontrol altında olduğu bildirilirken olayın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

ARAÇ KORUMA KONVOYUNA DALDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi. ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı. Tamponu hasar gören gümüş renkli sedan, durduktan sonra güvenlik görevlileri tarafından hızla kuşatıldı. Ajanlar arabayı köşeye sıkıştırdı ve ellerini kaldıran sürücüye silah çekti.

TAM ÇIKIŞA DENK GELDİ

Biden ve First Lady Jill Biden'ın, çarpışma meydana geldiğinde kampanya merkezinden yeni ayrıldıkları belirtildi. Tanıklar, olaydan sonra Jill Biden'ın da güvende olduğunu söyledi.