Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler

ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede bizimki gibi silahlar yok" diyen Trump ayrıca "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana "Yılın satışma danışmanı" ödülünü verdiler" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da düzenlenen operasyon sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini söyledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro'yu şiddete meyilli olmakla suçlayarak milyonlarca insanı öldürdüğünü iddia etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, kendisine 'Yılın satış danışmanı' ödülü verildiğini ve herkesten daha fazla Boeing sattığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamasında "Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler" sözlerini sarf etti.

Venezuela'ya düzenlenen ve Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD operasyonuna ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONU KİMSE YAPAMAZDI"

Trump, askeri kabiliyetlerini işaret ederek " Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede bizimki gibi silahlar yok. Silahlarımız çok güçlü, müttefiklerimiz de bizim uçaklarımızı ve silahlarımızı istiyor." dedi.

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik müdahale sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini ifade ederken, "O an bir problem olduğunu anladılar. Sadece mumu olanlar ışığa sahipti." diye konuştu.

"MADURO BENİM DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

ABD Başkanı, Nicolas Maduro'ya ilişkin açıklamasında ise "Şiddete meyilli bir adam. Sahnede benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü." Yeni ticaret politikalarına da dikkat çeken Trump, gümrük vergileri ile zengin olduklarını belirtti.

"BEN KRALIM"

ABD Başkanı, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana "Yılın satışma danışmanı" ödülünü verdiler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sarı kafa iyice kafayı yemeye başladı…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu

Apartman girişinde cansız bedeni bulundu! Polisler ilk o detayı gördü
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj