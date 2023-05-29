ABD Başkanı Biden, Nijerya'nın yeni Devlet Başkanı Tinubu'ya iyi dileklerini iletti

ABD Başkanı Joe Biden, yemin ederek görevine başlayan Nijerya'nın 16. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya iyi dileklerini ileterek, birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Biden, bugün göreve başlayan Tinubu'ya hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "ABD halkı adına, Nijerya hükümetine ve halkına yeni başkanları görevine başlarken, içten dileklerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde iki ülkenin birlikte çalışması isteğini vurgulayan Biden, "Yönetimim, ABD ile Nijerya arasındaki bağları güçlendirmek için çalıştı ve ekonomik büyümeyi desteklemek, güvenliği ilerletmek ve insan haklarına saygıyı geliştirmek için Başkan Tinubu ile bu çalışmayı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesine yer verdi.

ABD Başkanı, iki ülke halkları arasındaki "derin" bağlara dikkati çekerek, ABD ve Nijerya arasındaki "dinamik bağlantının enerjisinden" daha fazla yararlanmanın gereğine değindi.

Biden mektubuna şöyle devam etti:

"Afrika'nın en büyük demokrasisi ve ekonomisi olan Nijerya'nın başarısı dünyanın başarısıdır. Seçilmiş liderler, demokrasinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kendi halklarına ispat etmelidir. ABD, dünyamız için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek sağlamak için bir dost ve ortak olarak Nijerya ile yakın çalışmaya devam edecek."

Nijerya'da şubatta yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Bola Ahmed Tinubu, bugün yemin ederek görevine başladı.