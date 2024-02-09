ABD Başkanı Biden'ın hafızası sorunlu olarak nitelendirildi

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmayacağı açıklandı. Ancak olayı araştıran özel komisyon, Biden’ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden’ı “iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirdi.

Bu da ABD başkanlık yarışında bu yıl da Demokratlar’dan aday olmayı planlayan 81 yaşındaki Biden’ın imajı için olumsuz olabilir.

Biden'a ait ev ve ofislerde bulunan belgeleri incelemekle görevlendirilen özel savcı Robert Hur, siyasetçinin zayıflayan hafızasına örnek olarak Barack Obama’nın başkanlığı sırasında yardımcılık yaptığı ve oğlu Beau’nun 2015’te kanserden öldüğü tarihleri hatırlayamamasını gösterdi.

Açıklanan bu raporla Biden’ın yargılanmayacağı ortaya çıktı, ancak hafızasıyla ilgili ibareler Cumhuriyetçilerin saldırısı için zemin hazırladı.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump da evinde bulunan gizli belgelerden ötürü yargılanıyor.

ABD Başkanı Biden ise yaptığı açıklamada Trump ile arasındaki farka işaret ederek hakkında hukuki bir sürecin yönetilmesine izin verdiğini vurguladı.

Trump ise uzun bir süre boyunca işbirliği yapmayı reddetmiş ve kendisine karşı bir kampanya düzenlediği suçlamasını dile getirmişti.

Ancak bu durum Cumhuriyetçiler’in Biden’ı hedef almasına engel olamadı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Biden’ın ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını dile getirdi.

Trump’ın sözcüsü Karoline Leavitt ise, “Eğer hafızasında ‘ciddi derecede kısıtlamalar’ varsa ülkemizi yönetmesi için nasıl güvenebiliriz?” dedi.

Beyaz Saray ise Biden’a suçlama yöneltilmeyecek olmasından ötürü memnun olduklarını, ancak raporda yer alan “kimi yanlış ve uygunsuz ifadelere katılmadıklarını” açıkladı.

388 sayfalık raporda Biden’ın başkan yardımcılığı sona erdikten ve 2020’de başkan seçilmesinden hemen önceki dönemde “kimi gizli belgeleri kasten” evine götürdüğü belirtildi.

Biden’ın evine götürdüğü, askeri meseleler ve Afganistan’a yönelik dış politikanın yer aldığı belgelerin FBI tarafından kurtarıldığı aktarıldı.

Ancak Biden’ı suçlamak için yeteri kadar kanıt olmadığı ifade edildi.

Özel savcı Hur ayrıca “hiçbir jürinin sempatik ve hafızasında sorunları olan iyi niyetli ve yaşlı bir adamı suçlamak istemeyeceğini” belirtti.

Trump vakası ile en büyük farkın ise işbirliği yapmak ve belgeleri geri getirmek için çok sayıda imkanı olmasına rağmen Trump’ın bunu yapmayı reddetmesi olarak gösterdi.

Biden’ın ise belgeleri geri verdiği ve evlerinin aranmasına izin verdiğini ekledi.

Hur, Biden tarafından Maryland başsavcısı olması için aday gösterilmişti.

Trump, Mayıs ayında Florida’da yargılanacak.