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Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

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Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

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Yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de sağlanan ateşkese yönelik, "15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı" dedi.

Yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devredecek olan ABD Başkan Joe Biden, son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ATEŞKES BİZİM DESTEĞİMİZLE SAĞLANDI"

"Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Gazze'de büyük bir yıkım var. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

"BÖLGEDE ÜLKELER DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEĞİN YOLUNU ARIYOR"

İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Bugün İran çok zayıf durumda. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğin yolunu arıyor.

"BU NOKTAYA ÇOK ZOR ULAŞTIK"

Bizim önümüzde de çok büyük engeller vardı ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek."

Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZor Hayat:

İ.t soyu savaşı başlatan zaten sensin

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Haber YorumlarıAlkurt:

Git işine ya, dünyayı kaosa sürmekten başka işiniz yok sizin...Birazda barış için cabalayin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İt soyu yazan anca burda show yapar o c

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Haber YorumlarıSogun Nn:

sektir git amin olgu

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