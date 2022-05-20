ABD Başkanı Biden'ın Asya ziyareti olaylı başladı! Alkollü saldırı olayına karışan 2 koruması ülkesine geri gönderildi - Haberler

Abd Başkanı Joe Biden, bugün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir dizi ziyarette bulundu. Gezi sırasında Biden'ın korumalığını yapan iki gizli servis çalışanının karıştığı bir olay ziyarete damga vurdu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE TARTIŞTILAR

ABC'nin haberine göre, gizli servis çalışanları, akşam yemeği için dışarı çıktı ve birkaç bara gitti. Sarhoş olduğu belirtilen ajanlar taksi şoförü ile tartıştı. Gizli Servis adına konuşan Anthony Guglielmi, "iki çalışanını içeren görev dışı bir olaydan haberdar olduklarını" ve bunun "politika ihlali olabileceğini" söyledi.

"İDARİ İZNE AYRILACAKLAR"

Olaya karışan kişilerin görev yerlerine gönderilerek idari izne ayrılacaklarını söyleyen Guglielmi, "Tüm çalışanlar için çok katı protokol ve politikalarımız var" dedi.

YEREL POLİS SORGUYA ÇEKTİ

Taksi şoförüyle tartıştığı iddia edilen ajanın ABD'ye dönüş uçağına binmeden önce yerel polis tarafından sorgulandığı belirtiliyor.