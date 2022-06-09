ABD Başkanı Biden'ı protesto eden kadına polisten çok sert müdahale! Yerlerde sürüklediler - Haberler

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ABD Başkanı Biden'ı protesto eden kadına polisten çok sert müdahale! Yerlerde sürüklediler

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında bir kadın elinde megafonla protesto yapmak istedi. Bu sırada polisin kadını yere yatırması ve sert tepkisi kameralarca kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi protestolarla başladı. Zirveye katılmak için şehre gelen ABD Başkanı Joe Biden, konvoyunun geçişi sırasında kötü bir sürprizle karşılaştı.

KADIN GÖSTERİCİYE SERT MÜDAHALE

Araçların geçişi sırasında elinde megafonla tepkisini dile getiren bir kadın, Amerikan polisinin sert müdahalesine maruz kaldı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde hızla koşan polisin, konvoyun yanına yaklaşan göstericiyi yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.

ABD Başkanı Biden'ı protesto eden kadına polisten sert müdahale

KELEPÇELEYİP GÖTÜRDÜLER

Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösterdi. Polisin göstericiyi tokatladığı da görülürken; diğer polisler, müdahaleye uğrayan kadının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. ABD polisi, yerde uzun süre şiddet uyguladığı kadın göstericiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Joe Biden Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Nebil İmben :

Buyrun size Amerika usulü demokrasi

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Demir Acer :

bizimkiler biraz ornek alsin sucluy polisin nasil davranacagini

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rap düelloları:

Bu olay Türkiye de olsa şimdi o polise tacizden soruşturma açılırdı...İyi izleyin ve ders alın...

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