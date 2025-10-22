Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Türkiye Gazze'deki Ateşkes Planında Yapıcı Bir Rol Oynuyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Türkiye Gazze'deki Ateşkes Planında Yapıcı Bir Rol Oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki ateşkes sürecinde Türkiye'nin yapıcı bir rol üstlendiğini belirtti. Vance, uluslararası güçlerin konuşlanmasında İsrail'e baskı yapmayacaklarını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını belirterek, "Gazze'deki ateşkes planında Türkiye yapıcı bir rol oynadığını" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ile İsrail'in Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi. Vance, sürecin ilerlediğini ancak zaman alacağını söyleyerek, "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığı için bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini ve silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını vurgulayan Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, 'Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması' olarak sıraladı.

Vance, Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruya, "Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.