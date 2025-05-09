ABD Başkan Yardımcısı Vance: 'Savaşa Dahil Olmayacağız'
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle ilgili olarak, Amerika'nın bu savaşa müdahale etmeyeceğini ve önceliklerinin gerilimi yatıştırmak olduğunu açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Temelde bizi ilgilendirmeyen bir savaşa dahil olmayacağız" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile Pakistan arasında gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel medyaya konuşan Vance, Washington'un bu çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti. "Nükleer güçlerin büyük bir çatışmaya sürüklenmesi bizi endişelendiriyor" diyen Vance, ABD yönetiminin önceliğinin gerilimin hızlı bir şekilde yatıştırılması olduğunu vurguladı.
Çatışmanın bölgesel niteliğine dikkat çeken Vance, yaşananların 'temelde ABD'yi ilgilendirmediğini' kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya