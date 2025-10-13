Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze'ye Asker Göndermeyeceklerini Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze'ye Asker Göndermeyeceklerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin Gazze'ye asker göndermeyeceğini, yalnızca izleme yapacaklarını duyurdu. Vance, bölgedeki barış sürecine dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin Gazze'ye asker göndermeyeceğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD medyasına Gazze'deki barış sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Vance, ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda yaptığı değerlendirmede, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu kaydetti. Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız" dedi.

Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekibinin başına geçti
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.