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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan'a Gitti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan'a Gitti
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Paskalya dolayısıyla yaptığı İtalya ve Vatikan ziyaretlerinin ardından Hindistan'a geçerek Başbakan Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Paskalya dolayısıyla İtalya ve Vatikan'a yaptığı ziyaretlerin ardından bugün Hindistan'a gitti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, diplomatik temaslarıda bulunmak üzere bugün Hindistan'a gitti. Paskalya dolayısıyla İtalya ve Vatikan'a yaptığı ziyaretlerin ardından Hindistan'a geçen Vance'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, geçen hafta Vance'in ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha da geliştireceği konusunda çok olumluyuz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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