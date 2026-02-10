Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Azerbaycan'da

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Azerbaycan'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Vance, bu anlaşmanın iki ülke için faydalar sağlayacağını vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Vance, ' Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı'nı imzalamasının ardından açıklamada bulundu. Vance, ülkesinin Bakü ile ilişkilerinin önemine değinerek, Azerbaycan ile iş birliğinin her iki ülke için ve bölgesel çapta faydalarının olacağını bildirdi.

İmzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ilişkinin kalıcı hale geldiğini ve resmileştiğini kaydeden Vance, "ABD ile Azerbaycan arasındaki ortaklık, bölgede daha fazla barış ve refaha yol açacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Tutuklama kararına rağmen o ülkelerden rahatlıkla geçti
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Tutuklama kararına rağmen o ülkelerden rahatlıkla geçti
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Yunanistan'da hem Türk polisine hem de Beşiktaş'a skandal saldırı

Yunanistan'da hem Türk polisine hem de Beşiktaş'a hadsiz saldırı