Haberler

ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusunun terör örgütü SDG kontrolündeki bölgeleri büyük oranda kontrolü altına almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. ABD basınında yer alan habere göre, ABD, Suriye'deki askeri gücünü tamamen geri çekecek.

  • ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme kararı aldı.
  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadeledeki birincil ortağı olma özelliğini yitirdiğini açıkladı.
  • Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması imzalandı.

Suriye'de Şam yönetiminin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından gelen ateşkes kararı sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

TRUMP ABD ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

ABD basını Suriye yönetiminin ülke genelinde kontrolü büyük oranda sağlamasının ardından dikkat çeken bir iddiayı öne sürdü. Wall Street Journal'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme kararı aldı.

ABD, SURİYE'DE YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRMİŞTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack salı günü tarihi bir açıklama yapmıştı. Suriye'de artık bir devletin olduğunu belirten Barrack, YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadeledeki özelliğini yitirdiğini söylemişti. Barrack, "YPG artık birinci ortağımız değil, Şam'a entegre olmalılar. YPG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona erdi." demişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı

MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErtan Demirel:

Puhahaha etekli kekolar magaralarina gitmistir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Engelli genç kızın kahreden sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Engelli genç kızın kahreden sonu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti