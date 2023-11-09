İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 34. günde devam ederken ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, "Gazze'deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye" başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ayar vermesi içinse "ABD, Türkiye tarafından terslenmeyi hak etmişti" yorumunda bulunuldu.

ABD basını, Gazze'deki krizin çözümü için Türkiye'yi işaret etti: Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi için Türkiye'yi işaret etti. "Gazze'deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye" başlığıyla servis edilen haberde "Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi" ifadeleri yer alırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretinde yaşadıkları içinse "ABD bunu hak etmişti" yorumuna yer verildi.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER

İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Bloomberg'de Bobby Ghosn'un kaleme aldığı yazıda, dikkat çeken ifadeler yer aldı. Ghosn, Gazze'de yaşananların çözümünün yolunun Türkiye'den geçtiğini belirtti.

"FİDAN'IN PARMAK SALLAMASI EN SERTİYDİ"

"Gazze'deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye" başlıklı yazıda, "Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşıyla yaptığı iki saatlik görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa açıklaması yaşanan soğukluğu gizleyemiyor. Blinken, İsrail-Hamas savaşında çözüm bulmak için çıktığı Orta Doğu turunda birçok kez parmak sallanmasına maruz kaldı. Fakat Hakan Fidan'dan aldığı parmak sallama en serti oldu." yorumu yapıldı.

"AMERİKA, TÜRKİYE TARAFINDAN TERSLENMEYİ HAK ETMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Blinken ile görüşmemesinin de dikkat çekici olduğu belirtilirken, analizde, "Fidan'ın azarlaması ve Erdoğan'ın terslemesi hak edilmişti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail'in yıkıcı misillemesiyle patlak veren krize çözüm bulma telaşındaki Biden yönetimi, Türkiye'yi ihmal etti. Türkiye'nin önemli ölçüde yardımını gerektirmeyen bir çözüm olamaz ve ABD, Erdoğan'ı masaya getirmek için yoğun çaba sarf ederek kaybedilen zamanı telafi etmelidir." denildi.

"HERKESLE TEK GÖRÜŞEBİLEN KİŞİ ERDOĞAN"

Türkiye'nin Orta Doğu ilişkilerinde kritik bir rol üstlendiğinin belirtildiği makalede, "Erdoğan, savaşın iki tarafındaki ülkelerle de resmi olarak diplomatik ilişki geçiren tek lider. Bu krizdeki iki önemli oyuncudan biri olan Katar, Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor ama israil ile resmi ilişkisi yok. Öte yandan Mısır'ın İsrail'le diplomatik bağı var fakat Hamas'la iletişimi yok." hatırlatması yapıldı.