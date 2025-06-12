ABD Bağdat Büyükelçiliği Personelini Geri Çekiyor

ABD Bağdat Büyükelçiliği Personelini Geri Çekiyor
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ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye göre bu karar, bölgedeki güvenlik endişeleriyle ilişkilendiriliyor. İran ise ABD üslerine karşı tehditte bulundu.

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi. İran açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Diğer yandan, Irak yönetimi ise şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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