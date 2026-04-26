ABD: Ablukanın başlamasından bu yana 37 gemi geri gönderildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 'gölge filo' gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu kaydedildi. Geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı