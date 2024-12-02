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AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor

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Son yıllarda vize politikalarında radikal değişikliklere giden Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarına yönelik yeni kısıtlama adımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından son yıllarda vize politikalarında radikal değişikliklere gidildi. Özellikle Türkiye'den yapılan vize başvurularından çıkan ret kararları tarihin en yüksek seviyelerine artış gösterdi.

Yürütülen kısıtlama politikalarına yenilerini eklemeye devam eden AB ülkeleri, son olarak Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden yaptıkları başvurulara yönelik yeni kısıtlama adımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

1 OCAK 2025'TE BAŞLAYACAK

AB'ye üye olmalarına rağmen bugüne kadar Bulgaristan ve Romanya için vize kontrolleri uygulanırken, yeni yılla beraber iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanınacak.

TÜRKİYE SINIRINI KORUMAYA YÖNELİK EK TEDBİRLER

AB Komisyonu'nun geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği senenin son toplantısında belirlenen haritada, seyahat sınırları kesin çizgilerle çizilirken, Ankara ise bu sınırların dışına itildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de Balkan ülkelerine yönelik son senelerde artış gösteren düzensiz göçlerin engellenmesi oldu. Bulgaristan'ın Türkiye sınırını korumaya yönelik ek tedbirler almasına da karar verildi.

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

En iyisini yapıyorlar.

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Bu ne şimdi? Bunlara kapıları açmak lazım ki görsünler.

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Alman başbakan resmen diyor tayip e 3 milyar yuro verdim göçmenleri ülkesine aldıııı. Yani para karşılığı bu pahlı karışık düzen ni. Tayip avrupalı rahat etsin diyee. Turkiyeye allldıııı. Süperrrr. Az etti bileee çoğu yakın daaaa

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Turkiye artik iyice itibarsiz hale getirildi. Acaba yonetimin hic sucu yokmu. Yani avrupa kiskancliktan mi yapiyor butun bunlari?

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Ülke yol geçen hanına döndü, ülkesini düşünen almaz tabi. Keşke bizimkiler de biraz bizi düşünse

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Ülkenin itibari yerler de , Para birimi yerler de , Saygınlık yerlerde , Her şeyimizi din iman nidalarıyla yerle bir ettiler , Düşman gelse bu ülkeye bunlar kadar zarar veremzlerdi

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Haber YorumlarıOzan Acar:

Zengin değüsler düşünsün biz zaten gitmiyoruz

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