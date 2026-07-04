Almanya Havalimanlarında Sınır Kontrolü Kuyruklarına Tepki

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sınır güvenliği uygulaması Almanya havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. Yolcuların iki saate kadar beklediğini belirten Almanya Havalimanları Birliği (ADV), dijital ön kayıt sistemlerinin yaygınlaştırılmasını talep etti.

Almanya Havalimanları Birliği (ADV), Avrupa Birliği'nde Ekim 2025'ten bu yana uygulanan yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle havalimanlarında sınır kontrolü bekleme sürelerinin uzamasına tepki gösterdi. Birlik, bazı havalimanlarında yolcuların iki saate kadar sıra beklediğini açıkladı.

ADV Başkanı ve Berlin Havalimanı Üst Yöneticisi Aletta von Massenbach, yeni sistemin devreye girmesiyle Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların sınır geçiş işlemlerinin belirgin şekilde yavaşladığını söyledi. Von Massenbach, iki saate varan bekleme sürelerinin yolcular açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ekim 2025'ten itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayan AB Giriş/Çıkış Sistemi kapsamında, Schengen dışındaki ülkelerden gelen yolcuların parmak izi, yüz fotoğrafı ve pasaport bilgileri ilk girişte biyometrik olarak kayıt altına alınıyor. Büyük ölçüde self servis kiosklar üzerinden yapılan bu işlemler, önceki sisteme göre daha uzun sürüyor.

Avrupa Birliği, yeni sistemin terör ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede güvenliği artırmayı amaçladığını belirtiyor. AB Komisyonu verilerine göre, sistemin uygulanmaya başlamasının ardından ilk aylarda binlerce kişinin Avrupa'ya girişine izin verilmedi, yüzlerce şüpheli de tespit edildi. Uygulama, Schengen ülkelerinin vatandaşlarını kapsamıyor.

ADV, yaşanan gecikmelerin en önemli nedeninin ilk girişte yapılan biyometrik kayıt işlemleri ile yolcu bilgilerinin önceden dijital olarak sisteme yüklenememesi olduğunu belirtti. Birlik, Almanya İçişleri Bakanlığı ile Federal Polis'e, AB mevzuatında yer alan esnekliklerin daha etkin kullanılmasını istedi.

AB kuralları, sınır kapılarında aşırı yoğunluk ve kabul edilemez kuyruklar oluşması halinde, biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına imkan tanıyor.

Havalimanı işletmecileri ayrıca, yolcuların sınır kontrolüne gelmeden önce bilgilerini sisteme yükleyebileceği mobil uygulamaların yaygınlaştırılmasını talep etti. Avrupa Birliği, bu amaçla geliştirilen akıllı telefon uygulamasının hazır olduğunu, ancak şu ana kadar yalnızca İsveç ve Portekiz'in uygulamayı kullanmaya başladığını bildirdi.

Kaynak: ANKA