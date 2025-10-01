Haberler

AB Liderleri Güvenlik ve Savunma Zirvesi İçin Kopenhag'da Toplandı

AB Liderleri Güvenlik ve Savunma Zirvesi İçin Kopenhag'da Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği liderleri, Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konularını görüşmek üzere gayriresmi bir zirvede bir araya geldi.

AVRUPA Birliği liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayriresmi AB Komisyonu toplantımıza başlıyoruz. Vatandaşlarımızın temel endişelerinden biri olan Avrupa'nın güvenlik ve savunmasını ele alacağız. Daha hızlı, daha güçlü ama her şeyden önce birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 saatlik konuşmasında Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı

1 saatlik konuşmada unutmadı! Erdoğan ismini verip özel olarak andı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.