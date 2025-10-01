AB Liderleri Güvenlik ve Savunma Zirvesi İçin Kopenhag'da Toplandı

AVRUPA Birliği liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayriresmi AB Komisyonu toplantımıza başlıyoruz. Vatandaşlarımızın temel endişelerinden biri olan Avrupa'nın güvenlik ve savunmasını ele alacağız. Daha hızlı, daha güçlü ama her şeyden önce birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.