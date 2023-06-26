AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i tebrik etti

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'da dünkü genel seçimlerden zaferle çıkan ve Başbakan olarak yemin eden Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Miçotakis, Yunanistan Başbakanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi tebrik ederim. Bu haftaki EUCO'da sizinle görüşmeyi ve ortak Avrupa sorunlarımız üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi. Michel ayrıca Yunanca olarak da tebrik mesajı paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Başbakan olarak yemin eden Miçotakis'i tebrik ederim. Yunanistan ve tüm AB vatandaşları için iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Odak noktamız: Yeni Nesil AB'nin desteğiyle büyüme ve istihdam, iklim ve dijital geçişlerin başarılması" açıklamasında bulundu.