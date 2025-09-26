AB Konseyi Başkanı Costa: Açlık Bir Savaş Silahı Olarak Kullanılamaz

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de yaşanan insani felakete vurgu yaparak, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Dünyanın kritik bir dönemeçte olduğunu belirterek, uluslararası düzenin geleceğine dair uyarılarda bulunan Costa, "Dünya bir tercih ile karşı karşıya: Çok taraflılığa ve BM Şartı'na dayalı kurallara bağlı bir uluslararası düzen mi istiyoruz, yoksa tek taraflılık, şiddet ve istikrarsızlık üzerine kurulu kaotik bir dünya mı?" ifadelerini kullandı. AB'nin tavrının net olduğunu vurgulayan Costa, "Biz barışın, uzlaşmanın, toplumsal adaletin projesiyiz. Çok taraflılığın ve kurallara dayalı düzenin savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sudan, Gazze ve Ukrayna'daki krizlere değinen Costa, özellikle Gazze'de yaşananları 'dünyanın vicdanını sarsan insani felaket' olarak nitelendirerek, "Çocukların açlıktan öldüğü, ailelerin parçalandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez" diye konuştu.

Terörizmi her biçimiyle kınadıklarını söyleyen Costa, İsrail'in güvenlik hakkını desteklediklerini, rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Filistin halkının da güvenlik içinde yaşayabilecekleri, sürdürülebilir bir devlet hakkı olduğunu kaydeden Costa, "Müzakere edilmiş iki devletli çözüm barışın tek yoludur. Her iki halk için güvenlik, her iki halk için haysiyet. Bizim aradığımız çözüm budur" dedi.

AB'nin bölgedeki rolüne işaret eden Costa, Birliğin yıllardır Filistinlilere en büyük insani yardım sağlayan aktör olduğunu, fonlarla hastaneleri, okulları ve kurumları ayakta tuttuğunu söyledi. AB'nin aynı zamanda Filistin Yönetimi'ni reform çabalarında ve tüm toprakları üzerinde etkin kontrol sağlamasında desteklediğini belirtti. Ancak AB'nin tek başına insani felaketi durduramayacağını kaydeden Costa, "Barış için kolektif bir yanıt gerekiyor. Birlikte hareket etmeli ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını, acil ateşkesi, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesini ve iki devletli çözüme yönelik taahhüdün yenilenmesini talep etmeliyiz" çağrısında bulundu.

Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Costa, Rusya'nın saldırısını 'BM Şartı'nın açık ihlali' olarak nitelendirerek, "Egemen bir ülke, Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından vahşice saldırıya uğradı. Bu sadece Ukrayna'yı değil, bu Genel Kurul'daki tüm ülkeleri tehdit ediyor" dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın kendi kaderini belirleme hakkını reddetmesinin savaşın tek nedeni olduğunu belirten Costa, "Rusya'nın işgalini kabul edersek hiçbir ülke güvende olamaz" diye konuştu.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Costa, adil ve kalıcı barış için baskı uygulamaya devam edeceklerini, müzakereler, ateşkes, yeniden inşa ve güvenlik garantilerinde Ukrayna'nın yanında olacaklarını kaydetti.