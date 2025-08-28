AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya'nın Kiev Saldırısı Terörizm Gösteriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısını kınayarak, Kremlin'in Ukrayna'yı terörize ettiğini ve sivilleri hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev saldırısına ilişkin, " Kremlin'in Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir sınır tanımayacağını, sivilleri gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve hatta Avrupa Birliği'ni hedef aldığını gösteriyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısından ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Von der Leyen, "Kiev'e yönelik saldırıdan, aynı zamanda AB Delegasyonu ofisimizin de hedef alınmasından büyük bir öfke duyuyorum. Bu, temmuz ayından bu yana başkente yapılan en ölümcül İHA ve füze saldırısıydı. Bu saldırı aynı zamanda bizim delegasyonumuza yönelikti" ifadelerini kullandı.

Saldırının, AB Delegasyonu ofisinin çok yakınında gerçekleştiğini söyleyen von der Leyen, "İki füze, delegasyona 50 metre mesafede, 20 saniye arayla düştü. Bu, Kremlin'in Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir sınır tanımayacağını, sivilleri gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve hatta Avrupa Birliği'ni hedef aldığını gösteriyor" dedi.

Rusya'ya karşı yaptırım rejiminin daha da sıkılaştırılacağını, yakında 19'uncu yaptırım paketinin açıklanacağını duyuran von der Leyen, ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna'ya "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" diyerek desteğini yineleyen von der Leyen, yarın Rusya ve Belarus sınırındaki 7 AB üyesi devleti ziyaret edeceğini, bu ülkelere dayanışma mesajı vereceğini ve Avrupa savunma sanayisinin ortak SAFE mekanizmasıyla güçlendirildiğini vurguladı.

Von der Leyen, Ukrayna'daki AB Delegasyonu çalışanlarına da teşekkür ederek, "Son derece zor koşullar altında olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Kiev'e bir sonraki ziyaretimde bu mesajı bizzat ileteceğim" dedi.

