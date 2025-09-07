Haberler

AB Komisyonu Başkanı: Rusya'nın Saldırıları Diplomasiye ve Hukuka Saygısızlık

AB Komisyonu Başkanı: Rusya'nın Saldırıları Diplomasiye ve Hukuka Saygısızlık
Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarının uluslararası hukuku çiğnediğini belirterek, AB'nin Ukrayna'ya olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarının diplomasiyi alaya almak ve uluslararası hukuka çiğnemek anlamına geldiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün gece Ukrayna'da hükümet binalarını ve sivil yerleşimleri hedef alan geniş çaplı insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Kremlin diplomasiyi bir kez daha alaya alıyor, uluslararası hukuku çiğniyor ve sivilleri öldürüyor" dedi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, Ukrayna'nın yanında duruyor ve durmaya devam edecek. Ukrayna ordusunu güçlendiriyoruz, kalıcı güvenlik garantileri oluşturuyoruz ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımları sıkılaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarının sona ermesi gerektiğini dile getiren von der Leyen, "Bu öldürmeler bitmeli" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
