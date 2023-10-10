Avrupa Birliği, İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu düzenleyen Hamas'ı terör örgütü ilan etti. Alınan kritik kararı ise Fransa Başbakanı Elisabeth Borne duyurdu.

AB, Hamas terör örgütü olarak ilan etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu düzenleyen Hamas'ı terör örgütü ilan ettiğini duyurdu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 830 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.