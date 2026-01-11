Haberler

AB, Halep'teki Olaylar İçin Siyasi Çözüm Çağrısı Yaptı

AB, Halep'teki Olaylar İçin Siyasi Çözüm Çağrısı Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalara son verilmesi ve siyasi diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurguladı. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

AVRUPA Birliği, Suriye'nin Halep kentindeki olaylarla ilgili siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Suriye'nin Halep kentindeki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Anouni, açıklamasında, "AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır. Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi gerekiyor. Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar
Türkiye'nin kuzeyine ilk hızlı tren geliyor, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

O bölgeye hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 2,5 saate düşecek