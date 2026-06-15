AB'den Abd-İran Mutabakatına Destek: "Ab Katkı Sunmaya Hazır"

( ANKARA ) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan mutabakattan memnun olduklarını açıkladı. AB, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmesi ve Orta Doğu'da daha kapsamlı diplomatik girişimlerin önünü açması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı António Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran arasında duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu maliyetli savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Anlaşmanın mümkün hale gelmesinde rol oynayan tarafların diplomatik çabalarını takdir ettiğini dile getiren Costa, "Silahlar artık susmalı ve çözüme kavuşturulamayan anlaşmazlıklar uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla çözülmeli" ifadelerini kullandı. Costa, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'da kalıcı barış için kapsamlı bir stratejinin geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

KALLAS: POTANSİYEL BİR DÖNÜM NOKTASI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla bir anlaşma duyurduğunu belirterek, bunun "potansiyel bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Kallas, anlaşmanın İran'ın nükleer programı ve diğer kritik konularda daha derin müzakereler için gerekli alanı yaratabileceğini ifade ederek, "Uygulanması halinde anlaşma küresel enerji krizinin hafiflemesine de katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde İranlı ve Körfez ülkelerindeki muhataplarıyla temas halinde olduğunu aktaran Kallas, AB dışişleri bakanlarının da Avrupa Birliği'nin sürecin sonraki aşamasına nasıl daha yakından dahil olabileceğini ele alacağını belirtti.

Avrupa Birliği'nin ekonomik etkisi, nükleer uzmanlığı ve Körfez ülkeleriyle uzun yıllara dayanan ilişkileri sayesinde sürdürülebilir bir çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Kallas, "AB, sürdürülebilir bir çözüm için üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

LEYEN: SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Von der Leyen, önceliğin artık anlaşmanın tüm taraflarca hızlı ve eksiksiz şekilde uygulanması olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Seyrüsefer özgürlüğü ücretsiz şekilde yeniden tesis edilmelidir. Bu, bölgesel istikrar ve küresel ekonomi açısından hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca anlaşmanın Orta Doğu'da barış ve güvenliğe ilişkin daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açabileceğini belirterek, İran'ın nükleer ve balistik programlarının yanı sıra bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin de sona ermesi gerektiğini savundu. Lübnan'da gerçek bir ateşkes sağlanması ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa'nın sürece katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA