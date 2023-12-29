86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen 'yanlış cephane' itirafı

7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 21 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor.

86 KİŞİ YANLIŞ CEPHANE NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

İsmi açıklanmayan bir askeri yetkili, İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" itiraf etti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.

"OLAYA KARIŞMAYAN SİVİLLERE KASITSIZ ZARAR VERİLDİ"

İsrailli askeri yetkili büyük hasar ve yüksek sivil kaybının sorumlusunun 'yanlış silah seçimi' olduğunu söyledi ve kullanılan mühimmat türünün saldırının niteliğine uymadığını sözlerine ekledi. İsrail Ordusu ise sivillerin kaybından üzüntü duyulduğunu ve olaydan ders çıkartıldığını açıkladı; "Ön soruşturma, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan ek binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı; bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillere kasıtsız zarara yol açtı."

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

ABD'li New York Times gazetesi İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti ve İsrail güçlerinin ABD tarafından gönderilen ve uzmanların sivil yoğunluklu bölgeler için uygun olmadığını söylediği yaklaşık 1000 kiloluk bombalar kullandığını hatırlattı.