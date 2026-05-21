İsrail'den 81 Türk Vatandaşı 422 Kişi Türkiye'ye Getiriliyor

81'İ TÜRK VATANDAŞI 422 KİŞİ GETİRİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir" denildi.

