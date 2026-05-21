İsrail'den 81 Türk Vatandaşı 422 Kişi Türkiye'ye Getiriliyor
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarından 81'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 kişi özel uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir" denildi.
