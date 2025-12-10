Haberler

80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy, cinsel ilişki işçilerinin güvenliğini artırmak amacıyla 1946'da kapatılan devlet ruhsatlı genelevlerin yeniden açılması için yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Tanguy parti lideri Marine Le Pen'in desteğini aldığını ve kısa süre içinde parlamentoya bir yasa teklifi sunacağını açıkladı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinden milletvekili Jean-Philippe Tanguy, cinsel ilişki işçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devlet ruhsatlı genelevlerin yeniden açılmasını gündeme getirdi.

PARLAMENTOYA YASA TEKLİFİ SUNULACAK

Tanguy, parti lideri Marine Le Pen'in desteğini aldığını ve kısa süre içinde parlamentoya bir yasa teklifi sunacağını açıkladı. Ülkede "maisons closes" olarak bilinen ve devlet tarafından lisanslanan genelevler, 1946'da çıkarılan yasa ile tamamen kapatılmıştı.

"CİNSEL İLİŞKİ İŞÇİLERİ KENDİ ÇALIŞMA KOŞULLARINI BELİRLEMELİ"

Tanguy, Le Monde'a verdiği röportajda Belçika, Hollanda ve Almanya'daki modern uygulamalardan ilham aldığını söyleyerek cinsel ilişki işçilerinin güvenli, denetimli mekânlarda kendi çalışma koşullarını belirleyebilmesi gerektiğini savundu. Sertleşen çalışma koşulları nedeniyle bazı cinsel ilişki işçisi örgütleri de düzenlemeye tabi genelev fikrine olumlu yaklaşıyor.

1946 YILI İTİBARIYLA KAPATILDILAR

Fransa'da 19. yüzyılın başlarından 1946'ya kadar faaliyette olan genelevler, Emile Zola, Marcel Proust ve Toulouse-Lautrec gibi isimlerin eserlerinde yer bulmuş kültürel bir olgu olmayı sürdürmüştü. Son yıllarda, cinsel ilişki işçilerinin güvenliğini artırmak amacıyla yeniden düzenlenmiş genelev modelleri akademisyenler ve sivil toplum örgütleri tarafından tartışılsa da bugüne kadar hiçbir öneri hayata geçirilmedi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Ne demiş şair Bu çağda kadına özgürlük dedikleri meğer kadına ulaşma özgürlüğüymüş

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Chpnin özendiği avrupa . Fransa'da açılırsa Turkiyede de açılır. Gerçi chpli gençler ülkeyi açık genelev e cevirdiler

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Kac tane şair taniyorsun desem açıp google bakarsin burda yorum yapiyosun hırt

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıVatansever:

Ulan Fransa'nın her yeri genelev zaten

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

İki dangalak hemen habere atlamış ,MGK ve vatansever!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Vefa annene Yaprağım sarması gönderdim nasıl Memnun kaldı mı hoşuna gitti mi

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Haberler coma yorum yapabilmek için hacker mi olmamiz lazim bu kadarmi düşmansiniz kendi isinize, sirketinizde yorum yaptirmama icin mucadele eden bir editör timiniz mi var

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
