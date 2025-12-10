80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinden milletvekili Jean-Philippe Tanguy, cinsel ilişki işçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devlet ruhsatlı genelevlerin yeniden açılmasını gündeme getirdi.

PARLAMENTOYA YASA TEKLİFİ SUNULACAK

Tanguy, parti lideri Marine Le Pen'in desteğini aldığını ve kısa süre içinde parlamentoya bir yasa teklifi sunacağını açıkladı. Ülkede "maisons closes" olarak bilinen ve devlet tarafından lisanslanan genelevler, 1946'da çıkarılan yasa ile tamamen kapatılmıştı.

"CİNSEL İLİŞKİ İŞÇİLERİ KENDİ ÇALIŞMA KOŞULLARINI BELİRLEMELİ"

Tanguy, Le Monde'a verdiği röportajda Belçika, Hollanda ve Almanya'daki modern uygulamalardan ilham aldığını söyleyerek cinsel ilişki işçilerinin güvenli, denetimli mekânlarda kendi çalışma koşullarını belirleyebilmesi gerektiğini savundu. Sertleşen çalışma koşulları nedeniyle bazı cinsel ilişki işçisi örgütleri de düzenlemeye tabi genelev fikrine olumlu yaklaşıyor.

1946 YILI İTİBARIYLA KAPATILDILAR

Fransa'da 19. yüzyılın başlarından 1946'ya kadar faaliyette olan genelevler, Emile Zola, Marcel Proust ve Toulouse-Lautrec gibi isimlerin eserlerinde yer bulmuş kültürel bir olgu olmayı sürdürmüştü. Son yıllarda, cinsel ilişki işçilerinin güvenliğini artırmak amacıyla yeniden düzenlenmiş genelev modelleri akademisyenler ve sivil toplum örgütleri tarafından tartışılsa da bugüne kadar hiçbir öneri hayata geçirilmedi.