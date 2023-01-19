8 yaşındaki kız çocuğu, elmas zengini ailesinden kalan serveti reddetti! Nedeni de olay kadar garip

Hindistan'da 61 milyon dolar değerindeki bir elmas şirketinin 8 yaşındaki varislerinden Devanshi Sanghvi, ailesinin servetini reddetti. Küçük kızın, aile servetini katı kurallarıyla bilinen Jain inancına ait bir dini tarikatta rahibe olmak için reddettiği öğrenildi.

Hindistan'ın en zengin mücevher şirketinin sekiz yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, ailesinden gelecek olan tüm servetten feragat etti. Büyük yankı uyandıran olayın altından ise küçük kızın Jain inancına ait katı bir dini tarikata rahibe olarak kabul edilmesi çıktı. Sanghvi, Hintli bir kredi derecelendirme kuruluşu olan ICRA'ya göre ailesinin 5 milyar rupi (61 milyon dolar) değerindeki servetinden vazgeçti.

RAHİBELİĞE TÖRENLE BAŞLADI

Küçük kızın ailesi de şiddet karşıtlığını, katı vejetaryenliği ve tüm canlılara sevgiyi vaaz eden küçük bir Hint dini olan Jain inancının üyeleri. Yerel medyada paylaşılan fotoğraflara göre Sanghvi, bu hafta yeni mesleğine tapınakta 4 gün süren törenle başladı.

KUMAŞLA AĞIZ KAPATIYORLAR

NTV'de yer alan habere göre Jainizm'in Hindistan'da çoğu varlıklı ticaret topluluklarından 4 milyondan fazla takipçisi var. Takipçiler katı bir vejetaryen diyete bağlı kalıyor ve bazı keşişler ve rahibeler, böcekleri yanlışlıkla yutmalarını önlemek için ağızlarını kumaşla kapatıyor.

AŞIRI ORUÇ GELENEĞİ YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLİYORLAR

Din, bazı ritüel uygulamaları nedeniyle, özellikle de ölümüne aşırı oruç tutma geleneği nedeniyle eleştirildi. Haydarabad'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 2016 yılında günde sadece iki kez ılık su içmesine izin verildiği iki aylık oruç tutarken komaya girdi ve hayatını kaybetti.